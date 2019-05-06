Первый пункт приема документов для получения гражданства России открыли в ЛНР

Первый пункт приема документов для получения гражданства Российской Федерации открылся утром 6 мая в столице ЛНР Луганске. Об этом рассказал представитель местного руководства Михаил Параскеев, сообщает «Луганский информационный центр».

В пункте работают две очереди: в одной непосредственно принимают документы на оформление гражданства, а в другой людям, пока не собравшим необходимый пакет документов, дают консультацию по этому вопросу, передает НСН.

По словам Параскеева, миграционная служба ЛНР еженедельно ожидает до трех тысяч обращений на получение российского гражданства, передает RNS. Желающих получить российское гражданство в республике становится все больше, считает он.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал 6 мая граждан страны не получать российские паспорта. По мнению дипломата, ни эти паспорта, ни любые сделки, совершенные на их основе, никем не будут признаваться.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Позднее российский лидер заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены. При этом Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

Спустя неделю президент России подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 мая.