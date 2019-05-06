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Климкин попытался удержать украинцев от получения российских паспортов

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны не получать российские паспорта. Об этом он сказал в понедельник, 6 мая, в эфире телеканала «Прямой».

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«Я хочу еще раз призывать всех не брать эти паспорта, поскольку я уверен, что ни эти паспорта, ни любые сделки, совершенные на их основе, никем не будут признаваться», — цитирует Климкина РЕН ТВ.

Также политик отметил, что подаст в отставку после вступления в должность избранного президента страны Владимира Зеленского.

Примечательно, что призывы Климкина не заинтересовали жителей Донбасса. Там уже выстроились очереди в пункты получения гражданства РФ.

В начале мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках. Причинами стали гуманитарная ситуация в данных регионах и агрессивные действия Киева.

В первый день приема заявок в Донецке выстроились очереди из желающих получить паспорт.

Украина резко отреагировала на данную ситуацию, пригрозила лишать жителей Донбасса украинского гражданства и юридически не признавать у них наличие российского паспорта.

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