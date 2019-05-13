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Зеленского оштрафовали за незаконную агитацию на выборах

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Оболонский районный суд Киева в понедельник, 13 мая, признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации в ходе голосования на выборах главы государства и предписал политику заплатить штраф в размере 850 гривен ($32,4). Трансляцию вело агентство УНН.

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Во время голосования во втором туре выборов Зеленский продемонстрировал заполненный бюллетень, в котором он проголосовал сам за себя. При этом в случившемся политик обвинил журналистов, которые попросили его показать документ.

Сам обвиняемый не смог явиться на заседание, и дело рассматривали без него. Защитники Зеленского просили закрыть разбирательство в связи с отсутствием состава нарушения. Адвокаты напомнили, что бюллетень был показан по просьбе представителей СМИ, но при этом никаких призывов голосовать озвучено не было.

Помимо штрафа, суд постановил взыскать с Зеленского судебный сбор, отмечает «РИА Новости». Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий президент страны Петр Порошенко получил только 24,45%.

По законодательству инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов ЦИК, то есть не позднее 3 июня.

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