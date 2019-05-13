Эксперт предрек Зеленскому резкое падение рейтинга

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность начнет быстро терять поддержку украинских граждан, заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Секрет успеха Зеленского в молчании. «Молчание — золото» — это точно про него», — отметил эксперт, уточнив, что соответствующая стратегия перестанет работать, когда политик займет должность, потому что ему придется принимать конкретные шаги.

По словам Вятровича, за Зеленского голосовали совершенно разные люди, и теперь его решения будут раскалывать его электорат, а поддержка населения будет падать.

Так, по мнению эксперта, если новый глава государства предпримет какие-либо действия, направленные против недавно принятого закона о языке, украинские националисты обрушатся на него с критикой. Таким образом, Зеленскому стоит «публично присягнуть на верность националистам», передает «РИА Новости».

25 апреля Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины, а также венгерского и других национальных меньшинств. МИД России заявил, что закон о языке идет вразрез с международными нормами.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий президент страны Петр Порошенко получил только 24,45%. Инаугурация избранного главы государства должна состояться 19 мая.