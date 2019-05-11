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На Украине рассказали о рычагах влияния России на экономику страны

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Россия получила контроль над экономикой Украины, заявил в пятницу, 10 мая, эксперт по энергетике, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью телеканалу News One.

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«Очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками и, соответственно, на рынок нефтепродуктов в Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики», — сказал Марунич, комментируя решение Москвы вывозить нефть, нефтепродукты и уголь на Украину только по отдельным разрешениям.

Несмотря на это, отметил эксперт, РФ вряд ли будет прекращать поставки сырья. По его словам, многие крупные российские компании в настоящий момент получают разрешение на отправку нефтепродуктов.

18 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что с 1 июня Россия вводит запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов на Украину в ответ на действия Киева, который расширил список запрещенных для импорта российских товаров. Таким образом, поставлять топливо можно будет только по специальным разрешениям. Кроме того, будет расширен список украинских товаров, запрещенных к ввозу в РФ.

В конце февраля бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что несмотря на заявления Киева о разрыве связей с Россией, Москва в очередной раз подтвердила свой статус основного торгового партнера Украины. Он привел данные, согласно которым рост товарооборота между двумя странами в 2016 году вырос на 16,6% и составил $14,984 млрд. По мнению Азарова, причиной является то, что Украина не может обходиться без российских энергоресурсов, а поставки из других стран «обходятся слишком дорого для самой бедной страны Европы».

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