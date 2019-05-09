Прямой эфир

В раде обеспокоились сокращением территорий Украины из-за соседей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

От Украины в будущем может остаться только несколько центральных областей, если соседние страны «достигнут полюбовного согласия». Такое мнение высказал в Facebook депутат Верховной рады Евгений Мураев в среду, 8 мая.

Паспорт перемен: решения Москвы в Донбассе ждали давно
Перспективу получения российского гражданства в ДНР и ЛНР восприняли с надеждой на будущее и опасениями из-за реакции Киева

По его словам, решение Москвы выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по упрощенной схеме показывает, что эта часть украинской территории остается сферой ее влияния и находится под ее защитой.

Мураев отметил, что РФ — не единственный сосед, угрожающий территориальной целостности Украины. Так, жители страны за несколько тысяч евро могут стать гражданами Болгарии и Румынии. Последняя, как подчеркнул политик, открыто претендует на часть украинской территории.

«Закарпатье давно уже венгерское по своему содержанию, и то, что венгры строят там — они строят для себя. «Карта поляка» не имеет статуса паспорта, но подразумевает, что Польша не отказывается от Кресов Всходних», — написал депутат.

По мнению Мураева, всем этим соседям всячески помогают те, кто «вроде бы напирает на проукраинскую политику».

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР был подписан 24 апреля президентом РФ Владимиром Путиным. С того же дня документ вступил в силу. Российский лидер отметил, что этот вопрос носит чисто гуманитарный характер и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако, по словам главы государства, ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.

8 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что кабинет министров намерен принять решение, в соответствии с которым паспорта, выданные Россией в Донбассе, будут считаться незаконными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинцам пригрозили лишением пенсий в случае получения паспортов РФ
Порошенко назвал свою главную цель в политике после президентского срока

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017