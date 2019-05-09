В раде обеспокоились сокращением территорий Украины из-за соседей

От Украины в будущем может остаться только несколько центральных областей, если соседние страны «достигнут полюбовного согласия». Такое мнение высказал в Facebook депутат Верховной рады Евгений Мураев в среду, 8 мая.

По его словам, решение Москвы выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по упрощенной схеме показывает, что эта часть украинской территории остается сферой ее влияния и находится под ее защитой.

Мураев отметил, что РФ — не единственный сосед, угрожающий территориальной целостности Украины. Так, жители страны за несколько тысяч евро могут стать гражданами Болгарии и Румынии. Последняя, как подчеркнул политик, открыто претендует на часть украинской территории.

«Закарпатье давно уже венгерское по своему содержанию, и то, что венгры строят там — они строят для себя. «Карта поляка» не имеет статуса паспорта, но подразумевает, что Польша не отказывается от Кресов Всходних», — написал депутат.

По мнению Мураева, всем этим соседям всячески помогают те, кто «вроде бы напирает на проукраинскую политику».

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР был подписан 24 апреля президентом РФ Владимиром Путиным. С того же дня документ вступил в силу. Российский лидер отметил, что этот вопрос носит чисто гуманитарный характер и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако, по словам главы государства, ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.

8 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что кабинет министров намерен принять решение, в соответствии с которым паспорта, выданные Россией в Донбассе, будут считаться незаконными.