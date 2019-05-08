Украинцам пригрозили лишением пенсий в случае получения паспортов РФ

Граждане Украины, получившие российские паспорта в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, могут быть лишены социальных выплат и пенсий. Об этом в среду, 8 мая, сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

«Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», — цитирует Фриз «РИА Новости».

Ранее 8 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что кабмин Украины намерен принять решение, в соответствии с которым паспорта, выданные Россией в Донбассе, будут считаться незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страна продолжит выдавать жителям Донбасса паспорта и вероятное признание Украиной их незаконными не изменит этого.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. По словам главы государства, этот вопрос носит чисто гуманитарный характер и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на этот шаг Москвы «креативно, быстро и умно». Действующий же глава государства Петр Порошенко заверил, что украинский паспорт опережает российский по возможностям путешествий по миру.