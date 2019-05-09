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Порошенко назвал свою главную цель в политике после президентского срока

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Фото: ТАCC/Анна Марченко
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Украинский лидер Петр Порошенко, который проиграл президентские выборы в апреле этого года, заявил, что его главной целью, благодаря которой он остается в политике, является защита курса Украины на евроинтеграцию и вступление в НАТО.

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«Именно в том, чтобы защитить европейский и евроатлантический курс Украины, я вижу для себя главный смысл и мотивацию оставаться в политике и после того, как сложу свои полномочия», — сказал Порошенко в ходе акции «Первая минута мира» в Киеве ко Дню памяти и примирения в среду, 8 мая, цитирует ТАСС.

4 апреля Порошенко сообщил, что подписал годовую нацпрограмму сотрудничества Украины с НАТО. Тогда он выразил надежду на то, что Североатлантический альянс оценит вклад Киева «в защиту сообщества» и стороны начнут дискуссию о предоставлении стране плана действий по членству в организации.

В ноябре 2018 года парламент Украины по инициативе президента Петра Порошенко принял проект изменений в конституцию страны, которым закреплено стремление страны в ЕС и НАТО. В декабре украинский лидер заявил о референдумах о вступлении в НАТО и ЕС «в обозримом будущем».

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