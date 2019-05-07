Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».

Как сообщается на сайте администрации президента, таким образом было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Согласно указу создается межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности «в условиях продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации».

Группе поручено усовершенствовать систему территориальной обороны и противодействия информационной агрессии, а также повысить уровень военно-патриотического воспитания молодежи.

Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон в марте заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.