Луценко объяснил неявку Порошенко в Генпрокуратуру

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объяснил неявку действующего президента Украины Петра Порошенко на допрос в Генеральную прокуратуру страны (ГПУ) тем, что следователь не согласовал с ним время проведения допроса. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Президент является человеком, который чтит законы, поэтому готов в любой момент повторно дать показания в качестве свидетеля», — процитировала Луценко пресс-секретарь.

По словам генпрокурора, для него является загадкой, почему у Порошенко не взяли подписи около года назад и почему глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк вспомнил об этом только в этом году, передает RNS.

Сарган уточнила, что утром 7 мая Порошенко участвовал в торжественной церемонии приведения судей Верховного суда Украины к присяге.

Накануне «Украинские новости» сообщили со ссылкой на источник в ГПУ, что ведомство вызвало Порошенко на допрос по делам о преступлениях против евромайдановцев. 7 мая стало известно, что украинский лидер не пришел в Генпрокуратуру, напоминает «Газета.ру». Глава управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк заявил, что Порошенко поставил себя выше закона.

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом собрались сторонники евроинтеграции. Протесты длились несколько месяцев.

Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал майдан Незалежности. В стране в феврале 2014 года произошел государственный переворот, на площади погибло более 100 человек.

Новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины. С итогами майдана не согласились жители Донбасса. На востоке страны началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками государственного переворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Новые власти Украины начали военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами этой операции стали более 10 тыс. человек.

Кроме того, в марте 2014 года более 95% жителей Крыма и Севастополя проголосовали на референдуме за присоединение к России.