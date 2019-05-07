В Генпрокуратуре Украины заявили о поставившем себя выше закона Порошенко

Действующий президенты Украины Петр Порошенко, не явившись на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) в рамках расследования трагедии на киевском майдане в 2014 году, поставил себя выше закона. Об этом во вторник, 7 мая, заявил глава управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк, передает УНИАН.

«Президент на сегодняшний день не явился и поставил себя выше закона, то есть показал, как действительно он относится к верховенству права в государстве Украина», — заявил Горбатюк.

Накануне «Украинские новости» сообщили со ссылкой на источник в ГПУ, что ведомство вызвало Порошенко на допрос по делам о преступлениях против «евромайдановцев».

7 мая стало известно, что украинский лидер не пришел в Генпрокуратуру, напоминает RNS.

Допрос должен был стать вторым в рамках расследования дела. При этом Порошенко так и не подписал протокол первого допроса, который проходил в 2016 году.

В случае повторной неявки на допрос Порошенко могут оштрафовать на крупную сумму, заявил Горбатюк в эфире телеканала «112 Украина».

Он также выразил сожаление в связи с тем, что статус президента страны не позволяет доставить Порошенко в кабинет следователя в принудительном порядке, уточняет телеканал «Звезда».

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом собрались сторонники евроинтеграции. Протесты длились несколько месяцев.

Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал майдан Незалежности. В стране в феврале 2014 года произошел государственный переворот, на площади погибло более 100 человек.

Новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины. С итогами майдана не согласились жители Донбасса. На востоке страны началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками государственного переворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Новые власти Украины начали военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами этой операции стали более 10 тыс. человек.

Кроме того, в марте 2014 года более 95% жителей Крыма и Севастополя проголосовали на референдуме за присоединение к России.