Прямой эфир

В Генпрокуратуре Украины заявили о поставившем себя выше закона Порошенко

0
Фото: ТАСС/Анна Марченко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президенты Украины Петр Порошенко, не явившись на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) в рамках расследования трагедии на киевском майдане в 2014 году, поставил себя выше закона. Об этом во вторник, 7 мая, заявил глава управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк, передает УНИАН.

Куда ушел: что ждет Порошенко после поражения на выборах
Окажется ли президент Украины за решеткой

«Президент на сегодняшний день не явился и поставил себя выше закона, то есть показал, как действительно он относится к верховенству права в государстве Украина», — заявил Горбатюк.

Накануне «Украинские новости» сообщили со ссылкой на источник в ГПУ, что ведомство вызвало Порошенко на допрос по делам о преступлениях против «евромайдановцев».

7 мая стало известно, что украинский лидер не пришел в Генпрокуратуру, напоминает RNS.

Допрос должен был стать вторым в рамках расследования дела. При этом Порошенко так и не подписал протокол первого допроса, который проходил в 2016 году.

В случае повторной неявки на допрос Порошенко могут оштрафовать на крупную сумму, заявил Горбатюк в эфире телеканала «112 Украина».

Он также выразил сожаление в связи с тем, что статус президента страны не позволяет доставить Порошенко в кабинет следователя в принудительном порядке, уточняет телеканал «Звезда».

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом собрались сторонники евроинтеграции. Протесты длились несколько месяцев.

Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал майдан Незалежности. В стране в феврале 2014 года произошел государственный переворот, на площади погибло более 100 человек.

Новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины. С итогами майдана не согласились жители Донбасса. На востоке страны началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками государственного переворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Новые власти Украины начали военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами этой операции стали более 10 тыс. человек.

Кроме того, в марте 2014 года более 95% жителей Крыма и Севастополя проголосовали на референдуме за присоединение к России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017