Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 7 мая, не явился в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) на допрос в рамках расследования трагедии на киевском майдане в 2014 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

«Две недели назад на сегодня на 10:00 был вызван президент Украины Петр Алексеевич Порошенко для дополнительного допроса в качестве свидетеля. К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения», — сказал он.

Уточняется, что этот допрос должен был стать вторым в рамках расследования дела. При этом Порошенко так и не подписал протокол первого допроса, который проходил в 2016 году.

«Он спешил тогда и не подписал. Пообещал, что подпишет завтра, мы напоминали не один раз, но он так и не появился. Будем далее вызывать», — добавил Горбатюк.

6 мая СМИ сообщили о том, что ГПУ вызвала Порошенко на допрос по делу о трагедии на киевском майдане в 2014 году.

22 апреля Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу администрации Порошенко Бориса Ложкина, его заместителя Алексея Филатова, а также бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом собрались сторонники евроинтеграции. Протесты длились несколько месяцев.

Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал майдан Незалежности. В результате в стране произошел в феврале 2014 года государственный переворот, погибло более 100 человек. Новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины. С итогами майдана не согласились жители Донбасса. На востоке страны началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками государственного переворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Новые власти Украины начали военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами этой операции стали более 10 тыс. человек.

Кроме того, в марте 2014 года более 95% жителей Крыма и Севастополя проголосовали на референдуме за присоединение к России.