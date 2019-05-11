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На Украине рассказали о будущем ж/д сообщения с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной сокращается само по себе. Такое заявление он сделал в субботу, 11 мая, в интервью Liga.net.

Министр отметил, что в последнее время наблюдается естественное снижение числа поездок из Украины в РФ. По его словам, полного прекращения ж/д сообщения между странами тем не менее ждать не стоит.

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ», — отметил политик.

По информации портала, по итогам 2018 года пассажиропоток в направлении России сократился на 15%, а со стороны РФ — на 16% по сравнению с 2017 годом.

5 апреля Омелян заявил, что в ближайшие два года поезда из Киева и Львова в Москву будут отменены.

Между Россией и Украиной с 2015 года по инициативе Киева полностью отсутствует авиасообщение.

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