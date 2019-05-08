Прямой эфир

Актер Мерзликин заявил о пересечении украинской границы вопреки запрету на въезд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на территорию Украины, сообщил, что пересек украинскую государственную границу в поле. Об этом он написал в своем Instagram.

Артист, находясь в Молдавии, решил, по его словам, «воспользоваться моментом». Он пробежался по рапсовому полю, которое, как он отметил, находится на территории Украины. На опубликованной Мерзликиным видеозаписи, однако, не видно четко обозначенной украинской государственной границы.

В 2015 году министерство культуры Украины создало черный список артистов, в том числе из России, которые якобы создают угрозу нацбезопасности страны. В список попали Олег Газманов, певица Валерия, Юлия Чичерина, Наташа Королева и многие другие. Список постоянно расширяется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине обсудили закон о военном капелланстве
Автомобиль канадского посла застрял в грязи на украинской дороге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017