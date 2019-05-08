Актер Мерзликин заявил о пересечении украинской границы вопреки запрету на въезд

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на территорию Украины, сообщил, что пересек украинскую государственную границу в поле. Об этом он написал в своем Instagram.

Артист, находясь в Молдавии, решил, по его словам, «воспользоваться моментом». Он пробежался по рапсовому полю, которое, как он отметил, находится на территории Украины. На опубликованной Мерзликиным видеозаписи, однако, не видно четко обозначенной украинской государственной границы.

В 2015 году министерство культуры Украины создало черный список артистов, в том числе из России, которые якобы создают угрозу нацбезопасности страны. В список попали Олег Газманов, певица Валерия, Юлия Чичерина, Наташа Королева и многие другие. Список постоянно расширяется.