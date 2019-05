Автомобиль канадского посла застрял в грязи на украинской дороге

Автомобиль канадского посла на Украине Романа Ващука застрял в глине в Чигиринском районе Черкасской области. Об этом дипломат сообщил в своем Twitter во вторник, 7 мая.

«Черкасская область хорошо известна своими плодородными почвами. Глина в сочетании с дождем может оказаться непростым вызовом для неопытного водителя (то есть для меня)», — написал Ващук.

В том же сообщении посол поблагодарил местного жителя по имени Руслан из деревни Буда, который помог вытолкать машину из грязи.

#Cherkasy region is known for its rich black earth. Combined with clay and slicked up by rain, it can pose a challenge for inexperienced dirt road drivers (ie me). Thanks to Ruslan from the village of Buda who pushed and manoeuvred us out of our rut! #AllsWellThatEndsWell pic.twitter.com/ze0DvjQrgY