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Автомобиль канадского посла застрял в грязи на украинской дороге

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Фото: twitter.com/WaschukCanUA
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Автомобиль канадского посла на Украине Романа Ващука застрял в глине в Чигиринском районе Черкасской области. Об этом дипломат сообщил в своем Twitter во вторник, 7 мая.

«Черкасская область хорошо известна своими плодородными почвами. Глина в сочетании с дождем может оказаться непростым вызовом для неопытного водителя (то есть для меня)», — написал Ващук.

В том же сообщении посол поблагодарил местного жителя по имени Руслан из деревни Буда, который помог вытолкать машину из грязи.

Позже дипломат опубликовал фотографию автобусной остановки, на которой кто-то оставил надпись «Где дорога?».

«Философский и практический вопрос, который особенно остро проявляется в Черкасской области», — отметил Ващук.

18 ноября прошлого года пожарная машина, спешившая на вызов, провалилась под асфальт в Шевченковском районе Киева.

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