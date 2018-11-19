В Киеве пожарная машина по дороге на вызов провалилась под асфальт

В Шевченковском районе Киева пожарная машина, спешившая на вызов, провалилась под асфальт. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Инцидент произошел 18 ноября на улице Тропинина. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина обрушения дорожного покрытия не уточняется.

Как отмечают украинские СМИ, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город практически завершил все работы по восстановлению и модернизации дорог.

13 ноября сообщалось, что в центре столицы Украины автомобиль провалился под асфальт и почти полностью погрузился в кипяток из-за прорыва трубы тепловой сети. Водитель не пострадал, однако из-за разлива кипятка некоторые прохожие обожгли ноги.