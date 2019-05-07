Саакашвили рассказал о планах по возвращению на Украину

Экс-президент Грузии и губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернутся на Украину, однако пока не претендует ни на какие государственные посты. Об этом он рассказал в понедельник, 6 мая, в интервью телеканалу Belsat.

«Буду ли я возвращаться в политику — это решать народу Украины. Но в Украину я точно хочу вернуться, потому что меня лишили гражданства незаконно, выкинули из страны по-бандитски», — сказал политик.

Он отметил, что готов помогать новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому в осуществлении его обещаний. По его словам, в украинскую политику теперь придет огромное поколение новых людей, которых необходимо готовить и консультировать, читать им лекции.

«Я бы с удовольствием это делал, потому что сейчас новых надо выпускать на сцену, сейчас огромное пространство пустое образовалось в этой так называемой украинской политике», — заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что у него «большие планы по Грузии». По мнению бывшего грузинского лидера, Тбилиси «надо спасать».

«Я сейчас занимаюсь консолидацией всех грузинских мигрантов по всему миру. У нас большой съезд 12-го в Мюнхене», — пояснил политик.

Саакашвили получил украинский паспорт в 2015 году. Тогда же он был назначен на должность губернатора Одесской области. В 2016 году он лишился поста, а летом следующего года — украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили попытался въехать в страну из Польши. После того как пограничники перекрыли въезд, он с помощью сторонников прорвал кордон и оказался на территории Украины. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около $130. После этого Саакашвили провел в стране несколько акций с требованием отставки властей.

21 февраля государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.

21 апреля Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета. По его словам, запрет был введен действующим президентом Украины Петром Порошенко незаконно. На следующий день в погранслужбе страны заявили, что экс-губернатор не имеет оснований для въезда на Украину.