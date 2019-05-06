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СМИ сообщили об отзыве американского посла на Украине

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Фото: TASS/ZUMA Wire/Hennadii Minchenko
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Вашингтон отзывает своего посла на Украине Мэри Йованович, сообщает в понедельник, 6 мая, ZN.ua со ссылкой на американские дипломатические источники.

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По данным издания, Йованович вылетела в Вашингтон для консультаций. Как ожидается, дипломат вернется на Украину 11 мая и завершит свою работу к 20 мая. До назначения нового посла этот пост будет занимать временно исполняющий обязанности. Его кандидатура, как отмечает издание, еще не определена.

Йованович стала главой дипмиссии США на Украине в августе 2016 года. До этого она уже работала в Киеве заместителем американского посла в 2001–2004 годах. Йованович также возглавляла дипломатические представительства США в Киргизии (2005–2008) и Армении (2008–2011).

В конце марта этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве. По его словам, Мэри Йованович передала ему список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию на Украине. Кроме того, генпрокурор утверждал, что его ведомство не получило обещанные Вашингтоном $4 млн, которые должно было передать посольство.

Американское дипведомство в Киеве обвинения опровергло, а МИД Украины и Петр Порошенко заявили о своей поддержке Йованович. Позже, 18 апреля, Луценко отказался от своих слов о получении списка «неприкасаемых» от посла США.

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