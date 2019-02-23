На Украине заявили о невозможности существования без российских энергоресурсов

Несмотря на заявления Киева о разрыве связей с Россией, Москва в очередной раз подтвердила свой статус основного торгового партнера Украины, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров.

Бывший чиновник привел данные, согласно которым рост товарооборота между двумя странами в 2016 году вырос на 16,6% и составил $14,984 млрд. Азаров уверен, что причиной этого является то, что Украина не может обходиться без российских энергоресурсов, а поставки из других стран «обходятся слишком дорого для самой бедной страны Европы».

«Война войной, а бизнес строго по расписанию. Экспорт из РФ на Украину в прошлом году составил $9,523 млрд (рост на 19,9%), импорт в РФ с Украины — $5,461 млрд. Доля РФ в товарообороте Украины в реальности еще выше, учитывая, что одним из главных поставщиков нефтепродуктов для Украины является Беларусь, которая обычно просто перепродает российские нефтепродукты», –– написал экс-премьер в Facebook.

По его словам, белорусская компания поставляет Украине 40,3% нефтепродуктов, а Россия 37,3%. Кроме того, даже словацкий газ, который закупает Киев, по факту является российским, что говорит о еще большей доли РФ в товарообороте, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что с января по ноябрь 2018 года Украина значительно нарастила импорт товаров из России.