Прямой эфир

На Украине заявили о невозможности существования без российских энергоресурсов

0
Фото: ТАСС/Анна Черных
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несмотря на заявления Киева о разрыве связей с Россией, Москва в очередной раз подтвердила свой статус основного торгового партнера Украины, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров.

Хозяйка бедной горы: на Украине нищает население
С чем связаны цифры падения уровня доходов в стране

Бывший чиновник привел данные, согласно которым рост товарооборота между двумя странами в 2016 году вырос на 16,6% и составил $14,984 млрд. Азаров уверен, что причиной этого является то, что Украина не может обходиться без российских энергоресурсов, а поставки из других стран «обходятся слишком дорого для самой бедной страны Европы».

«Война войной, а бизнес строго по расписанию. Экспорт из РФ на Украину в прошлом году составил $9,523 млрд (рост на 19,9%), импорт в РФ с Украины — $5,461 млрд. Доля РФ в товарообороте Украины в реальности еще выше, учитывая, что одним из главных поставщиков нефтепродуктов для Украины является Беларусь, которая обычно просто перепродает российские нефтепродукты», –– написал экс-премьер в Facebook.

По его словам, белорусская компания поставляет Украине 40,3% нефтепродуктов, а Россия 37,3%. Кроме того, даже словацкий газ, который закупает Киев, по факту является российским, что говорит о еще большей доли РФ в товарообороте, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что с января по ноябрь 2018 года Украина значительно нарастила импорт товаров из России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Объем денежных переводов из России на Украину упал в пять раз
Украина начала активно закупать российский уголь через Белоруссию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017