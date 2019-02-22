Объем денежных переводов из России на Украину упал в пять раз

Объем денежных переводов из России на Украину упал до $200 млн, в 2016 году показатель составлял $1 млрд. Об этом 22 февраля сообщила на брифинге замдиректора департамента платежных систем Нацбанка Украины Елена Махаева, передает агентство «РИА Новости».

По ее словам, почти вдвое уменьшилась и сумма переводов, отправляемых в Россию. В 2016 это были $186 млн, в 2018-м — $107 млн.

Тем не менее, как отмечает Махаева, Россия входит в число стран, куда украинцы чаще всего перечисляют деньги. Также в топе Грузия, Китай, Азербайджан и Узбекистан. Всего на эти пять стран приходится 62% всех переводов.

На саму Украину средства чаще всего переводят из США, Израиля, Италии, Польши, Германии, Турции, Испании, ОАЭ и Чехии. В 2018 году из-за границы в страну отправили $2,3 млрд. С Украины же было переведено $294 млн.

В марте 2017 года в стране ввели санкции против пяти структур российских банков. Через год Украина продлила санкции. Так, под ними оставались украинский Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк». У последнего в ноябре 2018 года отозвали лицензию, позже признали неплатежеспособной «дочку» ВТБ.

В 2017 году депутаты РФ приняли закон об ограничении денежных переводов на Украину. Такие меры были приняты для устранения негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, который был введен в октябре 2016 года.