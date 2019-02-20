В Совете Федерации спрогнозировали возможные санкции США

Вашингтон предпочтет понизить уровень дипломатических отношений с РФ. Так в беседе с «Известиями» оценил возможные санкции США первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. При этом речь не идет о полном отказе от сотрудничества, отметил политик.

В американских политических кругах заметили, что выбор дипломатической меры позволит минимизировать ущерб для экономики страны, однако вопрос еще не решен.

Власти США должны выбрать три из шести предусмотренных законом пунктов. Среди них отказ банков в выдаче кредитов РФ, запрет большей части импорта и экспорта с Россией, понижение дипотношений, отмена авиаперевозок государственных компаний на территорию США, а также финансовой и технической помощи Москве со стороны международных организаций.

Вашингтон неоднократно вводил против РФ санкции. Одним из поводов стало отравление бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта 2018 года, в котором западные страны сразу же обвинили Россию. Москва отрицает причастность к инциденту и полагает, что США ищут любой повод для конфликта.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Дипломатическая дружба: США хотят понизить статус отношений с Россией