Дипломатическая дружба: США хотят понизить статус отношений с Россией

США способны понизить уровень дипломатических отношений с РФ на фоне внутриполитических разногласий. Об этом заявил «Известиям» экс-посол России в Штатах, а ныне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. Собеседники «Известий» в политических кругах в Вашингтоне подтвердили, что сейчас решается, какие три из шести позиций второго пакета санкций по «делу Скрипалей» будут введены. При этом понижение дипотношений — единственный политический, а не экономический пункт из данного списка — один из наиболее приоритетных.

Интоксикация дипотношений

Отравление бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта 2018 года, в котором Запад сразу же обвинил Россию, стало поводом для усиления санкционного давления на Москву. Против РФ был применен закон 1991 года о контроле и ликвидации химического и биологического оружия, который предполагает введение ограничительных мер в два этапа. Если первый пакет был принят в августе, то над содержанием второго в Вашингтоне всё еще раздумывают.

Как пояснил «Известиям» Сергей Кисляк, вполне вероятно, что власти США в качестве одного из пунктов выберут понижение статуса дипломатических отношений с Россией .

— Отношения между нашими странами и так находятся не на самом хорошем уровне. Они уже организационно понижены американцами, которые закрыли несколько российских консульских представительств. Поэтому я даже не знаю и не очень вижу, что американцы собираются дальше в реальной жизни делать , — отметил Сергей Кисляк. — Но они сейчас находятся в таком политическом состоянии, что на фоне внутренних разборок могут пойти на такие шаги, как понижение уровня дипотношений. Тем не менее считаю, что для осуществления дипломатической функции каналы останутся.

США_1 Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Кисляк Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

США вряд ли пойдут на полный разрыв дипломатических отношений, заявил «Известиям» заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Однако могут последовать другие недружественные шаги Вашингтона в этом направлении, Москва на них будет реагировать зеркально , отметил депутат. По его словам, если США решат назначить вместо посла временного поверенного, то и РФ пойдет по аналогичному пути. Кроме того, можно ожидать сокращения числа американских дипломатов, если Штаты решат урезать присутствие российской дипмиссии, считает политик.

Первый пакет санкций ввел запрет на экспорт в РФ товаров и технологий двойного назначения, имеющих отношение к национальной безопасности, а также на оказание России финансовой помощи. Вторую часть ограничений США грозили ввести спустя 90 дней, если Москва «не обязуется не использовать химическое оружие в будущем» и не допустит экспертов ООН на свою территорию для проверки наличия химоружия. И хотя срок ультиматума давно истек, из-за ноябрьских выборов в конгресс, а также истории с шатдауном Вашингтон до сих пор не активизировал второй пакет.

Непростой выбор

Проблема в том, что американские власти должны выбрать три из шести предусмотренных законом пунктов. Речь идет об отказе банков США кредитовать РФ, запрете экспорта в Россию любых американских товаров, импорта российских (кроме еды и продукции сельского хозяйства), авиаперевозок государственных компаний на территорию США, а также о блокировании финансовой и технической помощи Москве в рамках международных организаций. Шестой пункт — понижение дипломатических отношений.

Собеседник в политических кругах в Вашингтоне подтвердил «Известиям», что сейчас действительно идет доработка санкционного списка.

— Пункт о дипотношениях — единственный неэкономический. Как ни парадоксально, он кажется наиболее безболезненным , — пояснил он.

По словам другого собеседника, с помощью данного шага Вашингтон может послать Москве «четкий сигнал», минимизировав экономический ущерб. При этом источник отказался сказать, какие именно три пункта будут выбраны, отметив, что дискуссии по этому поводу активно ведутся до сих пор.

США_2 Здание российского торгового представительства в Вашингтоне Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

По словам американиста, профессора факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) Александра Домрина, США вполне могут решиться именно на понижение дипотношений, поскольку это «станет наиболее ярким жестом, но наименее чувствительным как для России, так и для США с экономической точки зрения» . В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что часть американского бизнеса так или иначе связана с российским рынком, и она не обрадуется слишком жестким мерам.

— Также нельзя забывать, что США вступают в новый избирательный цикл. В ближайшие два года скучно не будет, и президентская кампания будет связана с российской темой, — отметил эксперт.

Россия отрицает причастность к инциденту в Солсбери и считает, что США, Британия и другие страны Запада пытаются лишь найти очередной повод для конфронтации. В конце прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве не о чем говорить с Лондоном по «делу Скрипалей» до тех пор, пока Великобритания не предоставит консульский доступ к Юлии Скрипаль, которая является гражданкой РФ.

— Мы до сих пор просим информацию о Юлии Скрипаль. Но мы не знаем, что с ней происходит. Мы заинтересованы в скорейшем расследовании, но Запад, увы, игнорирует все обращения, — подтвердил Алексей Чепа.

США_3 Юлия Скрипаль Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Состояние российско-американских дипломатических отношений по воле Вашингтона не раз оказывалось под ударом. В частности, были закрыты генеральные консульства РФ в Сиэтле и Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке, арестованы две посольские дачи в Мэриленде и Нью-Йорке. Несколько раз Штаты высылали российских дипломатов. Россия на эти шаги отвечала зеркально.

На фоне стены

Между тем в США продолжается битва между сторонниками возведения стены на границе с Мексикой во главе с президентом Дональдом Трампом и демократами — противниками этой идеи. Поэтому и принятие новых антироссийских санкций у администрации сейчас явно не в приоритете. Ведь после введения президентом чрезвычайного положения для строительства барьера на юге США власти Калифорнии и еще 15 штатов уже успели подать иск в окружной суд в Сан-Франциско с целью оспорить решение американского лидера. Истцы надеются, что с помощью этого шага им удастся заблокировать выделение денег из резервных фондов в обход конгресса на инициативу Дональда Трампа. К слову, администрация американского президента рассчитывает получить около $8 млрд.

В ближайшей перспективе, пожалуй, ключевым моментом противостояния станет то, на чью сторону встанет Верховный суд, если дело дойдет до него. В прошлом веке он признал решение президента Франклина Рузвельта ввести ЧП, не связанное с войной, неконституционным. Однако тогда американский лидер воевал не с конгрессом, а с самим Верховным судом. Сегодня ситуация иная, поскольку большинство судей пока на стороне Дональда Трампа.