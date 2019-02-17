Захарова назвала «управляемой утечкой» публикации о здоровье Скрипаля

Публикации об ухудшении здоровья британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля — очередной пример «управляемой утечки», а также доказательство прямой связки между спецслужбами Великобритании и СМИ. Об этом 17 февраля написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в этот же день газета Sunday Times сообщила, что состояние здоровья 67-летнего Скрипаля ухудшилось, в настоящий момент он находится дома под постоянным наблюдением врачей. В публикации издание ссылается на источники в разведке.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России. По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике, а видеообращение его дочери вызвало у общественности немало вопросов.

В покушении на отца и дочь британские власти обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. 5 сентября прокуратура Соединенного Королевства выдала ордер на арест россиян, которых обвинили по четырем статьям, в том числе «Покушение на убийство». Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что посетили Солсбери в рамках туристической поездки и не были знакомы со Скрипалями.

Позже проект Bellingcat совместно с изданием Insider опубликовал результаты собственного расследования. По их данным, Боширов — это на самом деле 39-летний Анатолий Чепига, сотрудник ГРУ, который в 2014 году получил звание Героя России. В октябре представитель Bellingcat также рассказал, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин. Однако официальных подтверждений этой информации представлено не было.