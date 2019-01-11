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Мать Сергея Скрипаля отказалась от поездки в Великобританию

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Елена Скрипаль — мать экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля — не полетит в Великобританию. В настоящее время 91-летняя женщина испытывает проблемы со здоровьем, сообщает 11 января ТАСС со ссылкой на племянницу Сергея Скрипаля Викторию, проживающую вместе с бабушкой.

«Бабушка уже точно туда не поедет, хотя она, конечно, и хочет, но состояние здоровья не позволяет. 91 год, в последнее время плохо (себя чувствует. — Ред.), на этой неделе будем делать ей кардиограмму, она практически не ходит», — поделилась Виктория Скрипаль.

Виктория Скрипаль: Юлию держат в качестве политического заложника
Племянница бывшего агента британских спецслужб считает, что ее дяди уже нет в живых

У самой племянницы также нет планов посетить Лондон и его пригороды. Она предположила, что ее дяди, осужденного в России за шпионаж, вероятно, нет в живых. С его дочерью Юлией никто из родственников не может связаться.

8 января пресс-секретарь посольства России в Великобритании заявил, что Скрипаль и его дочь Юлия остаются на положении лиц, которых насильственно удерживают на территории другого государства.

В посольстве также прокомментировали данные британских СМИ о проживании Скрипалей на юге Англии, изменении их внешности и трудоустройстве в спецслужбы королевства. По словам российской стороны, подобная информация является лишь предположениями людей, которые «якобы разбираются в манере работы британских спецслужб».

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». После длительного лечения Скрипали, по заверениям британской стороны, пришли в себя, оба уже выписаны из больницы, однако они ни разу не появлялись на публике.

Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к инциденту. Британская сторона обвинила в покушении на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы Великобритании назвали их агентами ГРУ. В Москве не раз указывали на бездоказательность этих обвинений.

7 января издание The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники написало, что Скрипаль и его дочь свободно передвигаются и живут на юге Великобритании и, скорее всего, уже устроились на работу в британские спецслужбы.

Кроме того, издание сообщило, что все детали покушения на Скрипалей были установлены и ведут к высшему российскому руководству. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал эту публикацию «полным бредом».

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