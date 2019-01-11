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МИД РФ подтвердил предъявление обвинения американцу Уилану в шпионаже

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Фото: ТАСС/Cергей Фадеичев
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В МИД России подтвердили, что задержанному в РФ гражданину США и ряда других стран Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже. Об этом 11 января рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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«Он содержится в следственном изоляторе «Лефортово». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России, то есть в шпионаже. Напомню также, что Пол Уилан въехал в Россию по американскому паспорту», — цитирует Захарову «РИА Новости».

28 декабря сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана в Москве. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Разведсообщество и Госдепартамент США заявили, что он не является шпионом. Позже выяснилось, что у американца есть гражданство Великобритании, Ирландии и Канады.

В российском МИДе заявили, что посольство США в РФ проинформировали о произошедшем. 2 января посол США в России Джон Хантсман посетил Уилана в СИЗО «Лефортово», а госсекретарь США Майкл Помпео потребовал вернуть его в Соединенные Штаты.

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