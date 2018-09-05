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Великобритания назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян

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Фото: Global Look Press/Andrew Parsons
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Прокуратура Великобритании заявила о том, что выдан ордер на арест двух человек, подозреваемых в покушении на британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, передает Reuters.

Документ выписан на имена граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются по четырем статьям. Отмечается, что надзорное ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию — на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.

Британский корреспондент ITV News Руперт Ивлин опубликовал в Twitter фотографии россиян.

Как сообщил источник в британском парламенте агентству «РИА Новости», на 12:00 по местному времени (14:00 мск) запланировано выступление премьер-министра королевства Терезы Мэй. Она проинформирует парламент о ходе расследования ЧП в Солсбери.

Британский Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых Петрова и Боширова в розыск по линии Интерпола, передает ТАСС.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли в парке Солсбери без сознания четвертого марта. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» и обвинили в случившемся российское государство, что вызвало международный скандал. Москва последовательно отрицает все обвинения, указывая на отсутствие улик.

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