ОЗХО подтвердила выводы Лондона об использованном в Солсбери и Эймсбери веществе

Независимое расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердило выводы Соединенного Королевства о том, что пострадавшие при инциденте в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и британский агент и бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.

«Независимый доклад, составленный Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), сегодня подтвердил заключение Соединенного Королевства по определению химического вещества, от воздействия которого скончалась Дон Стерджесс в Эймсбери 8 июля. Это нервно-паралитическое вещество «Новичок» того же вида, что был использован при попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей ранее в этом году», — говорится в сообщении.

Кроме того, «в интересах прозрачности» Лондон попросил ОЗХО опубликовать краткое резюме доклада, а также распространить полный текст среди стран — членов Конвенции о запрещении химоружия.

В заявлении отмечается, что британская полиция продолжает расследования инцидентов в Эймсбери и Солсбери, и в МИД Великобритании ожидают их дальнейших выводов.

Дон Стерджесс и Чарли Роули были найдены без сознания 30 июня в одном из домов в Эймсбери. По данным британской полиции, в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали в Солсбери 4 марта бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипали после длительного лечения пришли в себя. Лондон утверждает, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и бездоказательно обвиняет в причастности к случившемуся Москву.

В России отвергли данные обвинения, а также заявили, что Москва будет рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как антироссийскую провокацию официального Лондона, если британская сторона не предоставит доступа к материалам следствия, а также к гражданам РФ, пострадавшим при отравлении в марте.

Ранее 4 сентября стало известно, что состояние Чарльза Роули, пострадавшего в результате отравления в Эймсбери, остается тяжелым. Мужчину повторно госпитализировали в окружную больницу Солсбери 18 августа и продолжают лечить от менингита. Его сознание — спутанное, он плохо владеет конечностями и всё еще не видит.