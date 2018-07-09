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Москва будет рассматривать ЧП в Солсбери и Эймсбери как антироссийскую провокацию

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Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Москва будет рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как антироссийскую провокацию официального Лондона, если британская сторона не предоставит доступа к материалам следствия, а также к российским гражданам, пострадавшим при отравлении в марте.

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Как заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне, гибель британки Дон Стерджес вновь ставит вопрос о необходимости для британских властей предоставить общественности полную информацию как о медицинских аспектах произошедшего в Солсбери и Эймсбери, так и о ходе расследования.

«Без доступа к материалам следствия и двум нашим гражданам будем рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как безответственную антироссийскую провокацию официального Лондона», — цитирует представителя посольства «РИА Новости».

Дипломат также выразил соболезнования родным и близким Стерджес.

В российском посольстве выразили надежду, что причины и обстоятельства отравления женщины «будут расследованы добросовестно и в соответствии с высокими международными стандартами, а виновные привлечены к уголовной ответственности».

Вместе с тем в диппредставительстве отметили, что «если судить по делу Скрипалей, полицейское расследование ограничено жесткими политическими рамками, навязанными нынешним руководством страны».

Дон Стерджес и Чарли Роули были найдены без сознания 30 июня в одном из домов в Эймсбери. По данным британской полиции, в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали в Солсбери 4 марта бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипали после длительного лечения пришли в себя. Лондон утверждает, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и бездоказателно обвиняет в причастности к случившемуся Москву.

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