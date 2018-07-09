Захарова не исключила насильного изолирования Скрипалей Лондоном

Британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли насильственно изолировать от общества либо их реальное состояние не соответствует фактам, изложенным официальными источниками. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она отметила, что российская сторона продолжает уделять самое пристальное внимание развитию событий вокруг «дела Скрипалей». «Особо беспокоит то, в каком состоянии находятся сейчас пострадавшие в результате провокации в Солсбери российские граждане Сергей и Юлия Скрипали», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства. Комментарий приводится на сайте МИД РФ.

По ее словам, представители британского руководства по-прежнему отказывают Москве в возможности встретиться с пострадавшими и узнать, в каких условиях они проживают. Кроме того, Лондон, не имея на то оснований, игнорирует требования российской стороны о консульском доступе к гражданам РФ.

«Такая линия поведения усиливает наши подозрения в том, что Скрипали либо насильственно изолированы британскими властями, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально», — заключила Захарова.

Она также отметила, что после инцидента с отравлением в Солсбери выздоровевшая Юлия Скрипаль общалась с внешним миром только два раза и лишь в условиях строгого контроля. По словам представителя МИДа, это ставит вопрос о степени ее свободы в решениях и пожеланиях. Вместе с тем Захарова подчеркнула, что Россия и дальше будет настаивать на консульском доступе к пострадавшим.

Экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта. После длительного лечения они пришли в себя, к настоящему моменту оба выписаны из больницы. После инцидента Лондон заявил, что они могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и бездоказательно обвинил Россию в причастности к произошедшему.