Назван возможный способ заражения британцев в Эймсбери

Пострадавшие в британском Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс могли отравиться из-за подобранного в Солсбери окурка сигареты. Об этом сообщил их друг Крейг Пэттенден, который одним из последних видел пару перед инцидентом.

Мужчина рассказал, что вечером 29 июня пара ехала на автобусе из Солсбери в Эймсбери. При этом у 45-летнего Чарли Роули были признаки наркотического или алкогольного опьянения.

«Выглядели они хорошо. Чарли казался немного выпившим, но он постоянно находился под воздействием чего-то. Он часто употреблял героин и кокаин. Все симптомы отравления проявились уже в субботу», — приводит «РИА Новости» комментарий Пэттендена.

По его словам, сначала признаки отравления начали проявляться у 44-летней женщины: у нее были судороги и шла пена изо рта. Роули попытался провести процедуру сердечно-легочной реанимации и заразился сам.

«У обоих шла пена изо рта, зрачки сузились так, что их почти не было видно. Они говорили бессвязные вещи. Об этом мне рассказал мой друг Сэм, который видел их в тот день», — пояснил Пэттенден.

Он исключил версию наркотического отравления и заявил, что нервно-паралитическое вещество попало в организм Стерджесс через подобранный в Солсбери окурок. «Я думаю, источником заражения было что-то, что Дон подобрала на улице — или окурок сигареты, или какой-нибудь контейнер», — заключил знакомый пострадавших.

Об отравлении Роули и Стерджесс в Эймсбери стало известно 4 июля. По заявлениям британской стороны, они подверглись воздействию того же вещества, которым в марте отравились британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. 8 июля Стерджесс скончалась в больнице, Роули остается в критическом состоянии. Возбуждено уголовное дело об убийстве.