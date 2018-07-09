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В Кремле прокомментировали гибель британки после отравления в Эймсбери

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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В Кремле сожалеют в связи со смертью британки Дон Стерджесс, которая скончалась 8 июля в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, разумеется, очень сожалеем в связи с кончиной британской гражданки, мы по-прежнему глубоко озабочены продолжающимися проявлениями отравляющих веществ на территории Великобритании», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

По мнению представителя Кремля подобные инциденты представляет опасность для всех европейцев. 

Чарли Роули и Дон Стерджесс были найдены без сознания 30 июня в одном из домов в Эймсбери. По данным британской полиции, в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. В МВД Великобритании настаивают, что инцидент не связан с покушением на Скрипалей.

Британский агент и его дочь были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта. После длительного лечения они пришли в себя. Лондон утверждает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и обвиняет в причастности к случившемуся Россию.

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