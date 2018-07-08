Глава МВД Великобритании посетил Эймсбери и Солсбери

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид посетил 8 июля Солсбери и Эймсбери, где четыре человека были отравлены нервно-паралитическим веществом. Глава МВД встретился с сотрудниками полиции и местными жителями, с которыми обсудил инциденты.

Об этом в микроблоге Twitter сообщила полиция графства Уилтшир, в которое входит город Эймсбери.

30 июня в одном из домов в Эймсбери обнаружили без сознания британку Дон Стерджес и ее спутника Чарльза Роули.

По заявлениям Скотленд-Ярда, в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта.

Лондон утверждает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом, и обвиняет в причастности к случившемуся Россию. Москва неоднократно называла данные обвинения бездоказательными.