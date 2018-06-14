Лондон, гудбай!

Россияне назвали страны, которые, по их мнению, наиболее враждебно настроены по отношению к РФ. В 2018 году в тройку таких государств впервые вошла Великобритания. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Известия». Согласно данным исследования, в последнее время все более враждебными граждане считают и США. Китай же, напротив, занимает уверенные позиции в списке стран-друзей России. По мнению экспертов, россияне реагируют на международные события и информационную повестку: многие обратили внимание на высылку дипломатов британскими властями, а КНР, в свою очередь, рассматривается ими как партнер по «сдерживанию западного влияния».

Как показал опрос «Левада-центра», число тех, кто отмечает враждебный настрой США в отношении России, по сравнению с 2017 годом увеличилось с 69% до 78%. Одновременно более чем вдвое (с 15% до 38%) выросла и доля респондентов, считающих недружественным отношение Великобритании к РФ.

Среди враждебно настроенных государств респонденты также назвали Украину (49%), Латвию (26%), Польшу (24%) и Литву (23%). А вот восприятие Германии изменилось в лучшую сторону: на ее недружественное отношение в прошлом году указывали 24% опрошенных, сейчас — уже 17%.

Великобритания впервые вошла в тройку наиболее враждебных государств, потеснив «традиционны»" прибалтийские страны, отметила социолог «Левада-центра» Карина Пипия. К этому привела массовая высылка российских дипломатов из Великобритании и обострение отношений между Москвой и Лондоном, пояснила эксперт, комментируя итоги опроса.

Главным союзником России граждане традиционно считают Белоруссию: такой ответ дали 49% опрошенных. Кроме того, в число близких друзей РФ вошли Китай (40%) и Казахстан (32%). По сравнению с 2017 годом, стало больше и тех, кто относит к союзникам Сирию (с 15% до 21%) и Индию (с 14% до 19%).

— Китай укрепился в образе одного из главных союзников России, рассматриваясь российским населением как партнер по «сдерживанию западного влияния», равно как и Сирия, — считает Карина Пипия.

По ее словам, негатив в отношении США ранее сдерживал образ Дональда Трампа как «пророссийского» президента, но он уже потерял свою актуальность.

На Западе демонизируют Россию, и граждане РФ это понимают, отметил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Одновременно россияне видят, что сохраняются хорошие отношения с Белоруссией и Казахстаном, а сотрудничество с Индией и Китаем продолжается со времен СССР, пояснил политолог.

США, Великобритания, Украина и прибалтийские страны существуют в одном медиапространстве, где пытаются создать антироссийский информационный фон, «докручивая» сюжеты об отравлении Скрипаля, сбитом Boeing, химатаках в Сирии и русских хакерах, отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

— Россияне понимают, что это пропаганда — власти страны развенчивают ее, указывая на бездоказательность и несоответствие фактов. Тем временем Китай демонстрирует развитие отношений с РФ — визиты лидеров государств, договоренности о создании интеграционных проектов на евразийском пространстве, расширение двусторонних отношений в военно-технической, инновационной и экономической сферах, — напомнил политолог.

Опрос «Левада-центра» проводился с 24 по 30 мая 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов 52 субъектов РФ. Социологи общались с респондентами у них на дому.