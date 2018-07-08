МВД Британии опровергло планы Лондона по новым санкциям против РФ

Великобритания не планирует вводить новые антироссийские санкции после инцидента в городе Эймсбери с отравлением двух человек нервно-паралитическим веществом, заявил глава МВД королевства Саджид Джавид.

«В настоящее время таких планов нет. Мы не хотим делать поспешных выводов», — приводит слова министра ТАСС.

30 июня в одном из домов в Эймсбери обнаружили без сознания британку Дон Стерджес и ее спутника Чарльза Роули. По заявлениям Скотленд-Ярда, в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. В МВД Великобритании настаивают, что инцидент не связан с покушением на Скрипалей.

Британский агент и его дочь были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта. После длительного лечения они пришли в себя. Лондон утверждает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и обвиняет в причастности к случившемуся Россию.

В Москве называют все обвинения бездоказательными. МИД РФ призвал Великобританию сотрудничать по инцидентам с отравлениями. В ведомстве также заявили, что Москва искренне переживает и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в инциденте в Эймсбери.