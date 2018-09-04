Состояние пострадавшего в Эймсбери Чарльза Роули остается серьезным

Состояние британца Чарльза Роули, пострадавшего в результате отравления в Эймсбери, остается серьезным. Об этом во вторник, 4 сентября, заявил его брат Мэттью Роули.

По его словам, мужчину повторно госпитализировали в окружную больницу Солсбери 18 августа и продолжают лечить от менингита. Его сознание спутанное, он плохо владеет конечностями и всё еще не видит, сообщает телеканал Sky News.

Мэттью Роули отметил, что точного диагноза, как и четкого понимая того, что вызвало это состояние, у медиков нет. Сам он выразил уверенность в том, что это последствия отравления, а врачи поторопились выписывать его брата из больницы после лечения.

Роули и его спутница британка Дон Стерджесс были обнаружены без сознания 4 июля. Через четыре дня 44-летняя женщина скончалась в больнице. Мужчина пришел в сознание 10 июля.

Лондон бездоказательно возложил ответственность за инцидент на Москву. В Кремле выразили сожаление в связи со смертью Стерджесс, отвергнув все обвинения в свой адрес и заявив об антироссийской провокации британских властей.