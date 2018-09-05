Россия обвинила Британию в политических манипуляциях с докладом ОЗХО

Британские власти используют доклад Организации по запрещению химического оружия по инциденту в английском городе Эймсбери в своих политических целях, заявили в постоянном представительстве России при ОЗХО.

Таким образом там прокомментировали заявление министерства иностранных дел Соединенного Королевства, согласно которому доклад организации якобы «подтвердил выводы» Лондона о том, что «использованное в Эймсбери отравляющее вещество было «Новичком».

«ОЗХО не подтверждала ничего подобного. Великобритания снова манипулирует общественным мнением и использует ОЗХО для своих политических целей», — цитирует заявление российского постпредства «РИА Новости».

В посольстве подчеркнули, что Великобритания, как и ранее, не приводит никаких доказательств в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери. При этом появляется «всё больше информации» о том, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» могло разрабатываться западными странами, добавили в постпредстве России при ОЗХО.

4 сентября Организация по запрещению химического оружия опубликовала краткое содержание доклада по инциденту в Эймсбери. Согласно заключению экспертов, там было использовано то же вещество, что и в Солсбери, однако они не смогли подтвердить, что образцы были из одной партии. Кроме того, в документе указано, что его название и структура содержатся в полной засекреченной версии отчета, которая доступна членам организации.

Несмотря на это, в британском МИДе считают, что доклад «подтвердил заключение Соединенного Королевства по определению химического вещества», которое было использовано в Эймсбери. В ведомстве заявили, что «это нервно-паралитическое вещество «Новичок» того же вида, что был использован при покушении на Скрипалей».

Дон Стерджесс и Чарли Роули были найдены без сознания 30 июня в одном из домов в Эймсбери. По данным британской полиции, в их организмах нашли следы того же вещества, от которого пострадали в Солсбери 4 марта бывший сотрудник Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и бездоказательно обвиняет в причастности к случившемуся Москву. Россия в свою очередь отвергала все обвинения и требует открытого и независимого расследования, но британские власти тщательно скрывают подробности дела.