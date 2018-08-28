Скотленд-Ярд привлек «особых» офицеров к расследованию «дела Скрипалей»

Скотленд-Ярд привлек двух офицеров со специальными навыками по распознаванию лиц для работы над расследованием инцидента в Солсбери. Об этом 28 августа сообщает Sky News.

По информации телеканала, детективы обладают редким умением запоминать лица.

«У них есть врожденное мастерство, которое нельзя купить или выработать в себе. У них очень необычная способность запоминать лица, увиденные на фотографии, в фильмах, или людей, с которыми они встречались», — рассказал бывший старший инспектор полиции Лондона Мик Невилл.

Он добавил, что суперраспознаватели не концентрируются на очевидных приметах, а смотрят на глаза, рот, уши, которые не меняются.

4 марта британский агент и экс-полковник Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке британского города Солсбери. Власти страны утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», якобы произведенным в России.

Лондон и его союзники бездоказательно обвинили в инциденте Москву.

27 августа вступил в силу первый пакет американских санкций из-за приписываемой РФ причастности к отравлению Скрипалей.

Российская сторона неоднократно отвергала любые обвинения на этот счет. В МИДе уже пообещали зеркальный ответ и разработали меры для нивелирования эффекта от новых санкций США.