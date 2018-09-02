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Задействованные при инциденте в Солсбери машины утилизируют

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Фото: TASS/PA Images/Peter Byrne
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Автомобили экстренных служб, которые были использованы при инциденте в Солсбери, доставлены на полигон по утилизации опасных отходов. Об этом сообщили в британском министерстве по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству (DEFRA).

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства, продолжаются санитарные работы на месте отравления британского агента и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Очистка территории проводится также в Эймсбери, где от воздействия неизвестного вещества отравилась британская пара. 

«Никакой опасности в использовании полигона для населения нет. Эти места полностью герметизированы и строго регулируются, чтобы обеспечить безопасную утилизацию», — подчеркнули в министерстве. 

4 марта Скрипали были обнаружены без сознания в парке британского города Солсбери. Полиция утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет в причастности Россию.

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность обвинений и предлагали помощь в расследовании.

Кроме того, британская полиция продолжает искать связь между инцидентами в Солсбери и Эймсбери, где 30 июня в одном из жилых домов были обнаружены без сознания мужчина и женщина. Спустя несколько дней женщина скончалась, а мужчина пришел в себя и уже выписан из больницы.

Британская полиция заявила, что они были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, от которого пострадали Скрипали. В настоящий момент доказательств связи между случаями нет.

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