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Кремль не получал сигналов США о компромиссе по санкциям по «делу Скрипалей»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва не получала предложений от Вашингтона о том, чтобы найти компромиссы до вступления в силу второго пакета новых антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей».

Об отсутствии сигналов с американской стороны 30 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналистов на брифинге.

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27 августа вступил в силу первый пакет американских санкций из-за приписываемой России причастности к отравлению Скрипалей. Он предусматривает ограничение поставок в Россию продукции двойного назначения.

Второй пакет мер может вступить в силу в ноябре и коснется запрета на полеты в США «Аэрофлота», ограничения экспорта и снижения уровня дипотношений.

4 марта британский агент и экс-полковник Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке британского города Солсбери. Власти страны утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

Лондон и его союзники бездоказательно обвинили в инциденте Москву. Российская сторона неоднократно отвергала любые обвинения на этот счет. В МИДе уже пообещали зеркальный ответ и разработали меры для нивелирования эффекта от новых санкций США.

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