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В МИД РФ назвали надуманной привязку санкций США к «делу Скрипалей»

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Привязка Вашингтоном новых санкций к так называемому «делу Скрипалей» абсолютно надуманна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Используя абсолютно надуманную привязку к так называемому «делу Скрипалей», расследование которого в Великобритании далеко не завершено, нас обвиняют в причастности к произошедшей трагедии в Солсбери, ставя под сомнение ликвидацию Россией своего арсенала химических вооружений», — заявила дипломат, чьи слова приводятсяна сайте ведомства.

Представитель МИДа подчеркнула, что Россия считает все обвинения по «делу Скрипалей» «эфемерными».

Захарова отметила, что «по устоявшейся традиции никаких доказательств не приводится», зато от Москвы «требуют чистосердечного признания» и предоставления безусловного доступа к химическим объектам.

Новые антироссийские санкции США вступили в силу с 27 августа. Они предусматривают запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям и ряд других ограничений.

4 марта в британском городе Солсбери были отравлены предположительно нервно-паралитическим препаратом класса «Новичок» британский агент и экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Они были экстренно госпитализированы и вскоре пошли на поправку. В Солсбери прибыли специалисты по химоружию, была начато расследование, детали которого Лондон не оглашает, обвиняя при этом в случившемся Москву.

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