По второму кругу ада: как Россия ответит на новые американские санкции

Москва оставляет за собой право ответить на новые ограничительные меры со стороны США (их называют sanction bill from hell — санкции из ада ), если они все же будут введены. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации. По мнению опрошенных «Известиями» политиков и экспертов, российская экономика адаптировалась к санкционному давлению и справится с очередным пакетом . Впрочем, допускается некоторое потенциальное ослабление рубля. Собеседники «Известий» в политических кругах в Вашингтоне пояснили: вопрос о введении данных мер еще не решен, а среди истеблишмента нет единого мнения о необходимости таких рестрикций.

Удар, еще удар

Новый законопроект об антироссийских санкциях, внесенный 13 февраля в конгресс сенаторами во главе с демократом Бобом Менендесом и республиканцем Линдси Грэмом, фактически можно назвать ужесточением прошлогоднего пакета под авторством тех же политиков. Он тогда так и не был принят. Нынешний документ «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» предполагает ограничения против российских банков, инвестиций в проекты РФ по сжиженному природному газу за рубежом, а также политических деятелей, бизнесменов и членов их семей, связанных, по словам инициаторов, с Владимиром Путиным. Кроме того, предлагаются меры против российского госдолга и кибернетического сектора .

Особняком стоят ограничения, которые, по мнению авторов, необходимо ввести за «агрессию» на Украине и в Керченском проливе . Речь идет о персональных мерах против сотрудников ФСБ, которые участвовали в ноябре прошлого года в задержании украинских моряков, пытавшихся нарушить госграницу России, а также о санкциях в отношении судостроительного сектора РФ и нефтяных проектов за рубежом.

санкции Конвоирование в суд одного из задержанных украинских моряков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

В 2018 году принятие предыдущей версии «санкций из ада» было заморожено в связи «с чрезмерной жесткостью», напомнил «Известиям» собеседник в политических кругах в Вашингтоне. Поэтому далеко не факт, что на этот раз пакет будет одобрен.

— Основная цель подобных документов — точечные удары по российской экономике и валюте. Даже если данные санкции не будут приняты, эффект для России от самой новости о намерениях их рассмотреть будет негативным , — пояснил другой источник.

Между тем внутри США у части истеблишмента есть сомнения, что постоянное введение новых мер себя оправдывает.

— Санкции — инструмент давления и торга. А при таком количестве ограничительных пакетов их смысл начинает теряться. Многие меры имеют форму закона, принятого конгрессом, а значит отменить их будет весьма сложно. Это может занять несколько лет. Зачем России изменять свое поведение и идти на компромиссы, если после этого санкции продолжат действовать? — заявил «Известиям» американский высокопоставленный экс-дипломат.

Игра без правил

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, причина подобных законопроектов в том, что их авторы «находятся в плену русофобских эмоций». Он отметил, что «надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», поскольку признаков выздоровления или ремиссии «болезни русофобии» в США не наблюдается. Дмитрий Песков заверил, что это «просто попытка нечестными мерами вытеснить конкурентные российские компании с рынка и расчистить таким образом место там для американского бизнеса». При этом он подчеркнул, что экономика России научилась сохранять стабильность.

санкции Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: ТАСС/Метцель Михаил

Между тем Москва оставляет за собой право отреагировать на ограничения, если они все же будут приняты, заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

— Но реагировать надо не на слова, а на конкретные действия. Ответ может быть как симметричным, так и асимметричным, а также провозглашенным и непровозглашенным. Надо смотреть, в каком итоговом виде рестрикции будут введены и будут л и, — сказал «Известиям» политик. — При этом нам неинтересно раскручивать спираль напряженности. Мы не будем нагнетать атмосферу и повышать ставки. Поэтому наши ответные меры будут адекватными.

По его мнению, ограничительные меры вводятся под надуманными предлогами, а их настоящая причина — сдерживание России. Кроме того, Москве выдвигаются «заведомо нереальные условия», а значит введение санкций будет продолжаться, добавил Андрей Климов.

Нам не привыкать

Министр энергетики РФ Александр Новак уже заявил, что российские нефтегазовые компании справятся с возможными новыми ограничительными мерами США, подчеркнув, что эта отрасль адаптировалась к санкциям. Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в разговоре с «Известиями» отметил: речь, похоже, в большей степени идет о мерах финансового порядка, об ограничении возможностей для нефтегазовой отрасли привлекать инвестиции.

— Я не думаю, что эти финансовые ограничения скажутся на наших нефтегазовых компаниях. Они уже в меньшей степени зависят от западного финансирования . По данным Центробанка, корпоративная задолженность наших нефтяников и газовиков постепенно снижается, — пояснил эксперт. — Инвестиции в новые проекты они могут привлекать с других рынков, например азиатского, а также использовать собственную прибыль и другие внутренние резервы.

санкции Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Он отметил, что российский нефтегазовый сектор продолжает активное сотрудничество с западными компаниями, что обеспечивает ему дополнительный приток инвестиций.

Генеральный директор Института национальной энергетики финансов Сергей Правосудов тоже считает, что США ограничены в выборе санкций против российского энергетического сектора .

— После того как минфин США запретил американским компаниям участвовать в наших шельфовых и сланцевых проектах, а Дональд Трамп сократил максимально допустимые сроки предоставления кредитов для российских нефтегазовых компаний, сложно назвать новые ограничительные меры, которые могли бы негативно сказаться на наших компаниях, — заявил он.

Вводили, плаваем

Санкции, касающиеся судостроения, с июля 2014 года уже действуют против Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), включающей все крупнейшие активы страны в этой отрасли. Речь идет о запрете работать с американскими компаниями и замораживании активов в США. В корпорации после введения ограничений назвали их «скорее неудобством, чем существенным препятствием в операционной деятельности и выполнении контрактов». Активов в Америке у ОСК не было, экспорт продукции в эту страну не осуществлялся.

санкции Строящийся судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае Фото: ТАСС/Смитюк Юрий

— Американцы могут надавить на корейцев, которые участвуют в проекте создания на Дальнем Востоке судостроительного центра «Звезда», а также запретить американской компании Caterpillar поставлять судовые двигатели. Давление со стороны США возможно также на поставщика силовых установок — немецкую компанию MAN, — сказал «Известиям» глава отраслевого агентства InfraNews Алексей Безбородов.

В секторе малотоннажного судостроения у американцев, по мнению эксперта, практически нет рычагов воздействия на Россию . Заводы типа «Красное Сормово» и «Омега Шиппинг», выпускающие речные суда и суда класса «река-море» хотели бы купить двигатели Caterpillar, но они слишком дорогие. При этом рынок малых силовых установок достаточно большой, в том числе есть они и в Китае. В военном судостроении Россия в целом ни от кого серьезно не зависит.

Валютная турбулентность

Тем не менее инвесторы болезненно отреагировали на новости о возможных санкциях. Главный аналитик финансовой компании «БКС Премьер» Антон Покатович подчеркнул, что минувшая среда отметилась падением котировок большинства акций, распродажей госдолга и удешевлением рубля. Однако есть ряд факторов, которые оказывают поддержку российскому рынку, — например, нефть, которая торгуется выше $64.

— В случае реализации этих санкций последствия для российской валюты действительно могут быть негативными. Ограничения способны снизить курс рубля до 70–73 рубля за доллар , — прогнозирует финансовый аналитик.

Впрочем, как отмечают эксперты, зачастую эффект от угрозы ограничениями превышает влияние от реального введения мер. К тому же, возможно, «санкции из ада» 2.0 останутся лишь предупредительным сигналом.

Материал подготовили Алексей Забродин, Дмитрий Лару, Николай Хренков, Александр Волобуев, Татьяна Гладышева