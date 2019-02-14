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В Госдуме связали угрозу новой волны американских санкций с выборами на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новая волна угроз США ввести новые антироссийские санкции отчасти связана с приближающимися выборами президента на Украине. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Накануне, 13 февраля, американские сенаторы представили законопроект о новых ограничительных мерах в адрес России, в частности в связи с инцидентом в Керченском проливе. Документ в числе прочего предусматривает санкции против 24 сотрудников ФСБ, причастных к задержанию устроивших провокацию в Керченском проливе украинских моряков. 

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«Сейчас для вашингтонских политиков очень важно создать определенный фон для выборов на Украине, чтобы поддержать нынешний киевский режим, следовательно, тема санкций неслучайно сейчас озвучивается особенно активно», — сказал депутат Новиков.

В целом же новые меры являются продолжением антироссийской санкционной политики, проводимой с 2014 года, полагает парламентарий.

«Ясно, что тема санкций будет звучать постоянно, активизируясь в те или иные моменты. Кампания не должна затихать, поэтому, как только она будет затихать, будут находиться поводы или основания для того, чтобы подогреть ее снова», — подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по международным делам.

По его словам, России нужно набраться терпения, потому что объявленные в 2014 году санкции «пришли всерьез и надолго».

Новиков полагает, что Москве необходимо будет принять контрмеры, если Вашингтон пойдет на принятие новых ограничительных мер. 

«Безусловно, нужно будет ввести контрмеры. Но нужно понимать, для того, чтобы контрмеры были убедительны, для этого, конечно, ресурсный потенциал страны должен наращиваться. К сожалению, наследие 1990-х не вполне ликвидировано. И тот социальный раскол, который разделяет наше общество, не способствует стабильному развитию Российской Федерации. Поэтому решение наших внутренних проблем будет являться важнейшим условием для того, чтобы решить проблемы внешнего характера», — заключил депутат.

12 февраля газета Financial Times сообщила, что США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых ограничительных мер. Они могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

На Украине старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

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