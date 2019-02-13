Прямой эфир

Небензя заявил об отсутствии беспокойства у РФ в связи с новыми санкциями

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не обращает внимания на разговоры о готовящихся Соединенными Штатами новых санкциях в отношении страны, так как привыкли к этому за последние четыре года. С таким заявлением выступил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, пишет «РИА Новости».

На провокацию не повелись: ЕС не будет вводить новые санкции против РФ
Брюссель предложил Москве помощь в выстраивании диалога с Киевом после инцидента в Керченском проливе

12 февраля стало известно, что США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых санкций против России. Меры могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, когда корабли республики вошли в территориальные воды РФ.

25 ноября 2018 года три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав приказ пограничников ФСБ остановиться. Те были вынуждены применить силу для остановки кораблей.

В отношении 24 украинских моряков, находившихся на бортах, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они арестованы решением суда до апреля.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по ноябрьскому инциденту в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Депутаты призвали Москву и Киев не обострять ситуацию, освободить задержанных моряков и направить группу международных наблюдателей в пролив. Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал нелогичным это требование.

В конце января спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз изучают дополнительные меры против России из-за инцидента в Керченском проливе. Он пояснил, что их могут ввести, если Москва не вернет украинских моряков и продолжит настаивать на контроле над проливом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенат США поддержал санкции против России за помощь Сирии
Постпред РФ при ЕС заявил об иссякшем аппетите Евросоюза к новым санкциям

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017