Небензя заявил об отсутствии беспокойства у РФ в связи с новыми санкциями

Россия не обращает внимания на разговоры о готовящихся Соединенными Штатами новых санкциях в отношении страны, так как привыкли к этому за последние четыре года. С таким заявлением выступил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, пишет «РИА Новости».

12 февраля стало известно, что США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых санкций против России. Меры могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, когда корабли республики вошли в территориальные воды РФ.

25 ноября 2018 года три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав приказ пограничников ФСБ остановиться. Те были вынуждены применить силу для остановки кораблей.

В отношении 24 украинских моряков, находившихся на бортах, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они арестованы решением суда до апреля.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по ноябрьскому инциденту в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Депутаты призвали Москву и Киев не обострять ситуацию, освободить задержанных моряков и направить группу международных наблюдателей в пролив. Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал нелогичным это требование.

В конце января спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз изучают дополнительные меры против России из-за инцидента в Керченском проливе. Он пояснил, что их могут ввести, если Москва не вернет украинских моряков и продолжит настаивать на контроле над проливом.