Силуанов исключил риск дефолта в стране в случае новых санкций США

Россия подготовила экономическую основу для реакции на возможные санкции США. Об этом в интервью 14 февраля телеканалу «Россия 24» заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«У нас профицитный бюджет на трехлетку, вопрос долга, конечно, он будет болезнен. Конечно, доходности по нашим облигациям могут возрасти, но никаких дефолтов, никакого сокращения бюджета или секвестра не предусматривается даже в случае новых санкций», — рассказал министр.

13 февраля группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса проект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

Документ предполагает введение санкций против госдолга РФ, российских банков, IT-сферы, кораблестроителей, нефтяной отрасли России, в частности, в отношении инвестиций в СПГ-проекты и международных проектов с участием РФ, а также персональные санкции против представителей спецслужб, чиновников и бизнесменов.

Так, конгрессмены США предлагают «ответить» на якобы вмешательство России в демократические процессы за рубежом, ее агрессию против Украины, в том числе в Керченском проливе, а также на действия российской стороны в Сирии.

Кроме того, в Соединенных Штатах обсуждают возможность применения второго пакета ограничительных мер в связи с инцидентом в Солсбери. Первый пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» был введен в конце августа прошлого года. Новые рестрикции предполагают запрет американским банкам кредитовать Россию, полное прекращение двустороннего товарооборота, запрет на авиаперевозки для российских авиакомпаний с госучастием, в частности для «Аэрофлота», а также понижение уровня дипотношений.