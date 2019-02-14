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Силуанов исключил вариант срыва проекта «Арктик СПГ 2» из-за санкций США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Новый проект компании НОВАТЭК по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» будет реализован, несмотря на планы США ввести очередные антироссийские санкции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Выступая на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, он отметил, что у Москвы есть все необходимые ресурсы для этого, в том числе бюджетные средства.

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«Мы, кстати, готовы рассматривать возможности государственных средств, поскольку наш Фонд национального благосостояния (ФНБ) в этом году превысит отметку 7% ВВП, и мы можем, будем задействовать этот ресурс для вложения средств в этот проект», — сказал глава российского Минфина.

По его мнению, новые антироссийские санкции, предложенные конгрессменами США, направлены на усиление конкурентоспособности американских компаний, в том числе занимающихся производством и экспортом СПГ.

«Очевидно, всё понятно. Здесь не могу сказать, что карты раскрылись. За политическими мотивами существует чёткое позиционирование своих интересов, протекционизм, торговые войны», — цитирует Силуанова «Интерфакс».

Министр добавил, что Россия уже подготовила экономическую основу для ответа на новый пакет санкций, который США могут ввести.

14 февраля группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса проект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

Документ предполагает введение санкций против госдолга РФ, российских банков, IT-сферы, российских кораблестроителей, нефтяной отрасли России, в частности в отношении инвестиций в СПГ-проекты и международных проектов с участием РФ, а также персональные санкции против представителей спецслужб, чиновников и бизнесменов.

Таким образом, конгрессмены США предлагают «ответить» на якобы вмешательство России в демократические процессы за рубежом, ее агрессию против Украины, в том числе в Керченском проливе, а также на действия российской стороны в Сирии.

Кроме того, в Соединенных Штатах обсуждают возможность применения второго пакета ограничительных мер в связи с инцидентом в Солсбери. Первый пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» был введен в конце августа прошлого года. Новые рестрикции предполагают запрет американским банкам кредитовать Россию, полное прекращение двустороннего товарооборота, запрет на авиаперевозки для российских авиакомпаний с госучастием, в частности для «Аэрофлота», а также понижение уровня дипотношений.

Проект «Арктик СПГ 2» по добыче и производству топлива на Гыданском полуострове предполагает строительство трех линий по сжижению газа общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год. Его стоимость предварительно оценивается в $25,5 млрд.

Пуск первой линии газопровода запланирован на 2023 год. Если НОВАТЭКу удастся ее запустить в заявленные сроки, то доля России в мировой торговле СПГ может вырасти до 11%. Это позволит РФ войти в четверку крупнейших производителей. О желании участвовать в проекте ранее заявляли Китай и французская нефтегазовая корпорация Total.

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