Китае может войти в проект «Арктик СПГ-2»

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что компании Китая обсуждают возможное вхождение в новый проект «Новатэка» по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2».

Новак пояснил, что речь идет о партнерстве «по аналогии с «Ямал СПГ», передает RT.

Ранее о готовности принять участие в проекте «Арктик СПГ-2» заявила французская нефтегазовая корпорация Total.

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что компания уже начала проектирования проекта.

Стоимость «Арктик СПГ-2» предварительно оценивается в $25,5 млрд. Пуск первой линии газопровода запланирован на 2023 год.