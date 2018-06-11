Прямой эфир

Китае может войти в проект «Арктик СПГ-2»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что компании Китая обсуждают возможное вхождение в новый проект «Новатэка» по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2».

Новак пояснил, что речь идет о партнерстве «по аналогии с «Ямал СПГ», передает RT.

Ранее о готовности принять участие в проекте «Арктик СПГ-2» заявила французская нефтегазовая корпорация Total.

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что компания уже начала проектирования проекта

Стоимость «Арктик СПГ-2» предварительно оценивается в $25,5 млрд. Пуск первой линии газопровода запланирован на 2023 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минпромторг разработал план создания нового СПГ-оборудования
«Новатэк» назвал сроки запуска двух линий «Ямал СПГ»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017