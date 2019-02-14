Силуанов рассказал об ответе на возможные антироссийские санкции США
Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал, что Москва уже подготовила экономическую основу для ответа на санкции США против РФ, введение которых сейчас обсуждают в Вашингтоне.
Выступая на полях инвестиционного форума в Сочи, он высказал мнение, что подготовка новых рестрикций связана со стабилизацией экономики и недавним повышением рейтинга РФ международными агентствами.
«Только мы показали более высокие темпы роста, чем ожидали, только нам повысили инвестиционный рейтинг, третье агентство, только нам сказали, что Россия устойчива к любым внешним воздействиям, — раз, новый пакет санкций», — цитирует Силуанова «Интерфакс».
При этом он отметил, что никаких дефолтов, сокращений бюджета и секвестров в случае введения санкций не предусматривается. Не возникнет проблем и у вкладчиков российских банков. По словам главы Минфина, правительством и Центробанком были разработаны специальные меры по обеспечению ликвидностью кредитных организаций и удовлетворению всех потребностей вкладчиков.
14 февраля группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса проект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).
Документ предполагает введение санкций против госдолга РФ, российских банков, IT-сферы, российских кораблестроителей, нефтяной отрасли России, в частности, в отношении инвестиций в СПГ-проекты и международных проектов с участием РФ, а также персональные санкции против представителей спецслужб, чиновников и бизнесменов.
Таким образом конгрессмены США предлагают «ответить» на якобы вмешательство России в демократические процессы за рубежом, ее агрессию против Украины, в том числе в Керченском проливе, а также на действия российской стороны в Сирии.
Кроме того, в Соединенных Штатах обсуждают возможность применения второго пакета ограничительных мер в связи с инцидентом в Солсбери. Первый пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» был введен в конце августа прошлого года. Новые рестрикции предполагают запрет американским банкам кредитовать Россию, полное прекращение двустороннего товарооборота, запрет на авиаперевозки для российских авиакомпаний с госучастием, в частности для «Аэрофлота», а также понижение уровня дипотношений.