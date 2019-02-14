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Силуанов рассказал об ответе на возможные антироссийские санкции США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал, что Москва уже подготовила экономическую основу для ответа на санкции США против РФ, введение которых сейчас обсуждают в Вашингтоне.

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Выступая на полях инвестиционного форума в Сочи, он высказал мнение, что подготовка новых рестрикций связана со стабилизацией экономики и недавним повышением рейтинга РФ международными агентствами.

«Только мы показали более высокие темпы роста, чем ожидали, только нам повысили инвестиционный рейтинг, третье агентство, только нам сказали, что Россия устойчива к любым внешним воздействиям, — раз, новый пакет санкций», — цитирует Силуанова «Интерфакс».

При этом он отметил, что никаких дефолтов, сокращений бюджета и секвестров в случае введения санкций не предусматривается. Не возникнет проблем и у вкладчиков российских банков. По словам главы Минфина, правительством и Центробанком были разработаны специальные меры по обеспечению ликвидностью кредитных организаций и удовлетворению всех потребностей вкладчиков.

14 февраля группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса проект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

Документ предполагает введение санкций против госдолга РФ, российских банков, IT-сферы, российских кораблестроителей, нефтяной отрасли России, в частности, в отношении инвестиций в СПГ-проекты и международных проектов с участием РФ, а также персональные санкции против представителей спецслужб, чиновников и бизнесменов.

Таким образом конгрессмены США предлагают «ответить» на якобы вмешательство России в демократические процессы за рубежом, ее агрессию против Украины, в том числе в Керченском проливе, а также на действия российской стороны в Сирии.

Кроме того, в Соединенных Штатах обсуждают возможность применения второго пакета ограничительных мер в связи с инцидентом в Солсбери. Первый пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» был введен в конце августа прошлого года. Новые рестрикции предполагают запрет американским банкам кредитовать Россию, полное прекращение двустороннего товарооборота, запрет на авиаперевозки для российских авиакомпаний с госучастием, в частности для «Аэрофлота», а также понижение уровня дипотношений.

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