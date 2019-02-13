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В Госдуме обвинили США в неверной интерпретации Минских соглашений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с «Известиями» заявил, что заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн неверно интерпретирует Минские договоренности.

Накануне, 12 февраля, на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине Коэн сообщил, что США намерены сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока украинские власти не получат под свой контроль Донбасс и Крым, а также «вплоть до полного выполнения Россией Минских договоренностей».

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«Заместитель постпреда США при ООН неверно интерпретирует Минские договоренности. Россия не является стороной этих договоренностей, а является лишь гарантом исполнения этих договоренностей наряду с другими странами — Францией и Германией», — отметил Морозов.

Депутат подчеркнул, что Минские соглашения не выполняются в основном по вине украинской стороны, поскольку Киев не отводит вооружения от линии соприкосновения и продолжает обстрелы территории Донбасса — на что ополченцы вынуждены отвечать.

«Что касается снятия санкций по другим основаниям, по поводу контроля над Донбассом — для этого на Украине нужно прекратить гражданское противостояние. Понять наконец, что с восставшими жителями Донбасса нужно договариваться, а не уничтожать их с помощью военных частей», — сказал парламентарий.

Он добавил, что вопрос Крыма решен окончательно на основе волеизъявления граждан, которые там проживают, в соответствии с международным правом.

«Я полагаю, что рано или поздно санкции будут сняты, когда американцы и европейцы поймут, что Россия большая и самодостаточная страна, и никакие санкции не могут привести к изменению суверенного курса внешней политики», — заключил депутат.

Накануне газета Financial Times сообщила, что США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых антироссийских санкций. Меры могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, когда корабли республики вошли в территориальные воды РФ.

Ожидается, что обсуждение рестриктивных мер состоится во время встречи министров внутренних дел стран Евросоюза 18 февраля. По информации дипломатов, антироссийские меры могут начать действовать в течение ближайших двух месяцев. По словам другого источника, санкции могут ввести к концу марта.

Крым вошел в состав России в 2014 году после госпереворота на Украине и проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к стране. Москва не раз подчеркивала, что процедура полностью соответствовала нормам международного права. Киев до сих пор считает полуостров своей территорией и отказывается признавать итоги голосования.

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