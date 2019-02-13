Лавров прокомментировал сообщения о новых антироссийских санкциях ЕС

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров заявил 13 февраля, что за новыми антироссийскими санкциями Европейского союза (ЕС) стоят Соединенные Штаты, сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности Евросоюза», — сказал российский министр.

В этот же день заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Джонатан Коэн сказал, что США намерены сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока украинские власти не получат под свой контроль Донбасс и Крым.

Накануне газета Financial Times сообщила, что США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых ограничительных мер. Они могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Ожидается, что обсуждение состоится во время встречи министров внутренних дел стран Евросоюза 18 февраля. По информации дипломатов, антироссийские санкции могут начать действовать в течение ближайших двух месяцев. По словам другого источника, их могут ввести к концу марта.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, а затем арестованы. Возбуждено уголовное дело.