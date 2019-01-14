Стенка на стену: рекордный шатдаун отвлек США от санкций против РФ

Шатдаун, разразившийся в США из-за противостояния президента Дональда Трампа с демократами, побил исторический рекорд. В понедельник счетчик должен перевалить за 23 дня. Судя по опросам общественного мнения, пока американский лидер проигрывает информационную войну оппонентам, но не торопится идти на уступки. Ситуация в Вашингтоне в некоторой степени играет на руку Москве: американцы заняты своими заботами и не торопятся вводить новые санкции. А президента снова подозревают в действиях в интересах России

Стеной по рейтингу

Частичная приостановка работы федерального правительства, начавшаяся 22 декабря из-за отказа демократов согласовывать статью расходов в бюджете ($5,7 млрд) на строительство стены с Мексикой, поставила рекорд. До Дональда Трампа «пальма первенства» принадлежала Биллу Клинтону, при котором шатдаун продлился 21 день — с 16 декабря 1995-го по 5 января 1996 года.

Последние опросы показали, что битва за стену начинает раздражать американцев. По данным Washington Post/ABC News, 53% граждан США винят в затянувшемся кризисе президента и Республиканскую партию, 29% — демократов в конгрессе и лишь 13% считают, что все хороши.

трамп-шатдаун Строительство стены раздора сейчас одобряют 42% американцев. Не разделяют желание возвести барьер на южной границе 54% Фото: Getty Images/Joe Raedle

При этом строительство стены раздора сейчас одобряют 42% американцев, а год назад — 34%. Не разделяют желание возвести барьер на южной границе 54% — против 63% в прошлом январе. Но простаивание правительства играет на руку демократами.

— Пока выигрывают демократы. При этом сам Трамп не скрывает, что шатдаун — его инициатива. Он фактически говорит: «вызываю огонь на себя». Предыдущие шатдауны показали: американцы не понимают, когда им не оказывают необходимых услуг и создают неудобства в жизни, — сказал «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Часть из 800 тыс. госслужащих, которых непосредственно коснулась приостановка, работает по сокращенному графику, причем без оплаты труда, другая — отправлена в неоплачиваемый отпуск.

Затяжка времени

Дональд Трамп вновь заявил, что имеет право ввести чрезвычайное положение, и тогда стена «будет построена очень быстро», но не спешит пользоваться этой возможностью. В американских СМИ уже появилась информация, что Белый дом рассматривает сценарии введения ЧП.

Стороны пока не выказывают готовности к компромиссу. Как считает Владимир Васильев, договориться может помочь возобновившийся торг по проблеме разделения семей незаконных мигрантов. Демократы выступают против этой практики и в ответ на ее отмену могут согласовать какую-то сумму на стену.

Во время шатдауна президент США вполне может «отрабатывать модель» взаимодействия с конгрессом, где палата представителей находится в руках демократов, а Сенат — у республиканцев, добавил Владимир Васильев. Ведь «делать Америку снова великой», держа в голове именно такой расклад, Дональду Трампу предстоит как минимум ближайшие два года.

трамп-шатдаун Президент США Дональд Трамп показывает фотографию дизайна пограничной стены во время круглого стола в Белом доме в Вашингтоне, США, 11 января 2019 года Фото: REUTERS/Leah Millis

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев пояснил «Известиям», что введение чрезвычайного положения — слишком большой риск для президента. Фактически у него нет для этого конституционных полномочий.

— Закон позволяет объявлять чрезвычайное положение в связи со стихийными бедствиями (и выделяет $18 млрд инженерным войскам). Но сможет ли администрация приравнять к нему происходящее на границе — большой вопрос. Кроме того, введение режима ЧП в масштабе страны возможно, с точки зрения Верховного суда, в случае объявления войны или нападения на США. Рузвельт вводил чрезвычайное положение в связи с экономическим кризисом и даже успел принять несколько законов, но Верховный суд потом их отменил.

По словам Юрия Рогулева, если американский лидер всё же решится на ЧП, то столкнется с исками со стороны оппонентов, а судебная тяжба, скорее всего, закончится не в его пользу.

Опять Москва

На фоне кризиса в ведущих изданиях США появились слухи, что ФБР якобы тайно проводит проверку — не действует ли Дональд Трамп в интересах России. Кроме того, утверждается, что американский президент утаил нюансы летних переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным от своей администрации и заставил даже переводчика не раскрывать подробностей.

Сам глава Белого дома обвинения успел опровергнуть, заявив, что скрывать ему нечего, а с президентом России он говорил «об очень позитивных вещах». И если надо, то готов предать гласности протоколы беседы.

В комитете палаты представителей по иностранным делам заявили, что проведут слушания «о тайнах вокруг странных отношений Трампа с Путиным».

Это один из элементов давления на Дональда Трампа, считает Владимир Васильев. По его мнению, внутриполитическая неразбериха в Вашингтоне будет усиливаться, а значит внимания к России политики США проявлять будут меньше.

трамп-шатдаун Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) во время встречи в президентском дворце в Хельсинки Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Зависает вопрос с новыми санкциями, фактически заморожена американская военная машина, — отметил эксперт.

В том, что Дональд Трамп ограничил доступ к материалам переговоров с Владимиром Путиным, нет ничего удивительного, говорит Юрий Рогулев. Ранее администрация действующего президента не раз сталкивалась с проблемой утечки информации, после чего и было принято решение делиться самым важным лишь с узким кругом.

— Источник New York Times, видимо, лишился доступа к информации, вот он и возмущается. Отсюда и взялась статья, — подчеркнул политолог.

Минфин США недавно пообещал снять санкции с бизнесмена Олега Дерипаски, а также компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Но этот процесс также тормозится во многом из-за шатдауна.

Даже если в ближайшие дни сторонам удастся договориться, по-прежнему непонятно, на каких условиях будет согласован бюджет. В любом случае, Дональд Трамп зашел уже далеко, устроив государству трехнедельный отпуск.