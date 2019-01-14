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Стенка на стену: рекордный шатдаун отвлек США от санкций против РФ

А Дональда Трампа снова подозревают, не действует ли он в интересах Москвы
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Стенка на стену: рекордный шатдаун отвлек США от санкций против РФ
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2019-01-13 20:18:41
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Шатдаун, разразившийся в США из-за противостояния президента Дональда Трампа с демократами, побил исторический рекорд. В понедельник счетчик должен перевалить за 23 дня. Судя по опросам общественного мнения, пока американский лидер проигрывает информационную войну оппонентам, но не торопится идти на уступки. Ситуация в Вашингтоне в некоторой степени играет на руку Москве: американцы заняты своими заботами и не торопятся вводить новые санкции. А президента снова подозревают в действиях в интересах России

Стеной по рейтингу

Частичная приостановка работы федерального правительства, начавшаяся 22 декабря из-за отказа демократов согласовывать статью расходов в бюджете ($5,7 млрд) на строительство стены с Мексикой, поставила рекорд. До Дональда Трампа «пальма первенства» принадлежала Биллу Клинтону, при котором шатдаун продлился 21 день — с 16 декабря 1995-го по 5 января 1996 года.

Последние опросы показали, что битва за стену начинает раздражать американцев. По данным Washington Post/ABC News, 53% граждан США винят в затянувшемся кризисе президента и Республиканскую партию, 29% — демократов в конгрессе и лишь 13% считают, что все хороши.

трамп-шатдаун
Трамп

Строительство стены раздора сейчас одобряют 42% американцев. Не разделяют желание возвести барьер на южной границе 54%

Фото: Getty Images/Joe Raedle

При этом строительство стены раздора сейчас одобряют 42% американцев, а год назад — 34%. Не разделяют желание возвести барьер на южной границе 54% — против 63% в прошлом январе. Но простаивание правительства играет на руку демократами.

— Пока выигрывают демократы. При этом сам Трамп не скрывает, что шатдаун — его инициатива. Он фактически говорит: «вызываю огонь на себя». Предыдущие шатдауны показали: американцы не понимают, когда им не оказывают необходимых услуг и создают неудобства в жизни, — сказал «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Синдром шатдауна: споры о стене поставили на кон репутацию Трампа
Приостановка работы правительства стала одним из признаков приближающейся избирательной кампании

Часть из 800 тыс. госслужащих, которых непосредственно коснулась приостановка, работает по сокращенному графику, причем без оплаты труда, другая — отправлена в неоплачиваемый отпуск. 

Затяжка времени

Дональд Трамп вновь заявил, что имеет право ввести чрезвычайное положение, и тогда стена «будет построена очень быстро», но не спешит пользоваться этой возможностью. В американских СМИ уже появилась информация, что Белый дом рассматривает сценарии введения ЧП.

Стороны пока не выказывают готовности к компромиссу. Как считает Владимир Васильев, договориться может помочь возобновившийся торг по проблеме разделения семей незаконных мигрантов. Демократы выступают против этой практики и в ответ на ее отмену могут согласовать какую-то сумму на стену.

Во время шатдауна президент США вполне может «отрабатывать модель» взаимодействия с конгрессом, где палата представителей находится в руках демократов, а Сенат — у республиканцев, добавил Владимир Васильев. Ведь «делать Америку снова великой», держа в голове именно такой расклад, Дональду Трампу предстоит как минимум ближайшие два года.

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Трамп

Президент США Дональд Трамп показывает фотографию  дизайна пограничной стены во время круглого стола в Белом доме в Вашингтоне, США, 11 января 2019 года

Фото: REUTERS/Leah Millis
Рейтинг одобрения Трампа снизился до 44% на фоне шатдауна

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев пояснил «Известиям», что введение чрезвычайного положения — слишком большой риск для президента. Фактически у него нет для этого конституционных полномочий.

— Закон позволяет объявлять чрезвычайное положение в связи со стихийными бедствиями (и выделяет $18 млрд инженерным войскам). Но сможет ли администрация приравнять к нему происходящее на границе — большой вопрос. Кроме того, введение режима ЧП в масштабе страны возможно, с точки зрения Верховного суда, в случае объявления войны или нападения на США. Рузвельт вводил чрезвычайное положение в связи с экономическим кризисом и даже успел принять несколько законов, но Верховный суд потом их отменил.

По словам Юрия Рогулева, если американский лидер всё же решится на ЧП, то столкнется с исками со стороны оппонентов, а судебная тяжба, скорее всего, закончится не в его пользу.

Опять Москва

Трамп упрекнул демократов в гуманитарном кризисе

На фоне кризиса в ведущих изданиях США появились слухи, что ФБР якобы тайно проводит проверку — не действует ли Дональд Трамп в интересах России. Кроме того, утверждается, что американский президент утаил нюансы летних переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным от своей администрации и заставил даже переводчика не раскрывать подробностей.

Сам глава Белого дома обвинения успел опровергнуть, заявив, что скрывать ему нечего, а с президентом России он говорил «об очень позитивных вещах». И если надо, то готов предать гласности протоколы беседы.

В комитете палаты представителей по иностранным делам заявили, что проведут слушания «о тайнах вокруг странных отношений Трампа с Путиным».

Это один из элементов давления на Дональда Трампа, считает Владимир Васильев. По его мнению, внутриполитическая неразбериха в Вашингтоне будет усиливаться, а значит внимания к России политики США проявлять будут меньше.

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Трамп, Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) во время встречи в президентском дворце в Хельсинки

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Зависает вопрос с новыми санкциями, фактически заморожена американская военная машина, — отметил эксперт.

Из-за шатдауна в США зарплату не получили около 800 тыс. госслужащих

В том, что Дональд Трамп ограничил доступ к материалам переговоров с Владимиром Путиным, нет ничего удивительного, говорит Юрий Рогулев. Ранее администрация действующего президента не раз сталкивалась с проблемой утечки информации, после чего и было принято решение делиться самым важным лишь с узким кругом.

— Источник New York Times, видимо, лишился доступа к информации, вот он и возмущается. Отсюда и взялась статья, — подчеркнул политолог.

Минфин США недавно пообещал снять санкции с бизнесмена Олега Дерипаски, а также компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Но этот процесс также тормозится во многом из-за шатдауна.

Даже если в ближайшие дни сторонам удастся договориться, по-прежнему непонятно, на каких условиях будет согласован бюджет. В любом случае, Дональд Трамп зашел уже далеко, устроив государству трехнедельный отпуск.

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